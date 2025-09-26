Vestea trecerii la cele veșnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan am primit-o cu încrederea în milostivirea și iubirea lui Dumnezeu și cu umana întristare, aici, în Cetatea Eternă a Romei, unde mă aflu împreună cu pelerinii Eparhiei de Maramureș pentru Jubileul Anului Sfânt.

Suntem cu toții pelerini în lumea aceasta și în aceste momente de doliu pentru Biserica noastră mă unesc în rugăciune cu toți fiii și fiicele Bisericii noastre, în mod deosebit cu cei din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, care au pierdut pe Păstorul lor, iar noi toți ne despărțim de Părintele și Arhipăstorul nostru.

Chip blând și mult încercat în perioada de persecuție a Bisericii noastre, Preafericitul Lucian rămâne pentru noi toți un mărturisitor statornic al credinței și un stâlp neclintit al unității Bisericii lui Hristos.

Încă din perioada premergătoare căderii regimului comunist, atunci când l-am cunoscut și m-a inspirat în cultivarea dorinței de a deveni preot, a manifestat o iubire părintească pentru noile generații de preoți, încurajându-i și susținându-i în misiunea și slujirea lor.

În calitate de episcop al încercatei Eparhii de Maramureș, în zorii noii epoci ai libertății, după ieșirea Bisericii din clandestinitate, a reorganizat structurile eparhiale și a deschis un Seminar Teologic pentru a-i primi pe tinerii doritori de a deveni preoți.

A rămas mereu atașat de locurile natale, dar, mai ales, de credincioșii pe care i-a păstorit cu mult devotament.

Împreună cu preoții, persoanele consacrate și credincioșii Eparhiei de Maramureș, îi mulțumim pentru slujirea statornică și pentru bunătatea umană manifestată din belșug.

Înălțăm Domnului rugăciuni de recunoștință pentru lucrarea spirituală manifestată prin viața Preafericitului Părinte Lucian și îi cerem să îi facă parte cu toți cei drepți și cu sfinții în Împărăția luminii Sale, să-l odihnească în pace și să-i fie memoria binecuvântată.

În veci să fie pomenirea lui!

† Vasile

Episcop de Maramureș