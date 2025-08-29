La finalul lunii mai, Baia Mare a trăit un moment pe care mulți dintre noi nu-l vom uita prea curând: prăbușirea unui pod de pe centura orașului. Nu a fost doar un incident tehnic, ci o rană adâncă în viața de zi cu zi a mii de oameni. Dintr-o clipă, drumul care lega orașul a devenit o barieră, iar Baia Mare a intrat într-o vară sufocată de ambuteiaje, nervi și timp pierdut în trafic.

De atunci și până astăzi, circulația a fost infernală. Șantierele deja existente din oraș au amplificat blocajele, iar răbdarea băimărenilor a fost pusă la grea încercare. Mulți au simțit că trăiesc într-un oraș înțepenit, unde drumurile par să ducă nicăieri.

Astăzi, însă, podul modular a fost inaugurat și circulația a fost reluată. Este o gură de aer pentru toți cei care, zi de zi, au traversat calvarul unui trafic de coșmar. Dar odată cu această redeschidere, e nevoie și de câteva clarificări – pentru că în spațiul public s-au spus multe, uneori prea multe.

În primul rând, trebuie înțeles un lucru simplu: acest drum nu este administrat de Primăria Baia Mare. Nici Primăria, nici Consiliul Județean nu au executat lucrarea. În al doilea rând, podul care s-a prăbușit nu putea fi reconstruit din temelii în doar câteva luni. N-o zic eu, o zice un inginer constructor, specialist în infrastructură rutieră, care a declarat: „Doar un copil ar putea crede că un pod serios, de la zero, poate fi ridicat într-o lună sau două. Pentru o astfel de lucrare, e nevoie de finanțare, de proiectare, de avize și de soluții tehnice complexe. De aceea, soluția unui pod modular a fost nu doar una logică, ci și singura realistă. Rapidă, eficientă și, cel mai important, sigură. Iar faptul că o companie de construcții de top din nord-vestul țării s-a ocupat de montaj arată că mobilizarea a fost una serioasă.”

Primarul Ioan Doru Dăncuș spunea, într-o emisiune realizată săptămâna trecută de eMaramureș, că până la finalul lunii august circulația va fi redeschisă. Mulți au privit sceptici această promisiune și destui pe bună dreptate. Au tot fost date termene care s-au depășit și răbdarea a fost pe sfârșite. Astăzi, realitatea i-a dat dreptate: termenul dat în emisune a fost respectat.

Ce ar trebui să înțelegem din toată această poveste? Că nu trăim într-o lume a soluțiilor miraculoase. Nu suntem în China sau Japonia să facem blocuri peste noapte! Și chiar și ei au mult mai mult timp acordat pregătirii lucrării. Că birocrația, finanțările și procedurile tehnice nu pot fi sărite peste noapte. Și că, atunci când există voință și organizare, se pot găsi rezolvări rapide pentru crize majore.

Podul modular de pe centura Băii Mari nu este doar o structură de metal și beton. Este dovada că, uneori, presiunea publică, responsabilitatea instituțiilor și mobilizarea constructorilor pot readuce normalitatea mai repede decât ne-am aștepta.

Rămâne, însă, o întrebare de fond: câte alte poduri și drumuri din România așteaptă să cedeze înainte ca autoritățile să învețe că prevenția costă mai puțin decât reparațiile?

Până atunci, băimărenii pot răsufla ușurați. Drumul e din nou deschis. Orașul începe să respire.