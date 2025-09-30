Pe parcursul celor trei săptămâni, de când a început noul an școlar, polițiștii au desfășurat mai multe activități pentru siguranța elevilor. Acțiunile nu s-au desfășurat doar în cadrul unităților de învățământ sau în zonele adiacente acestora, ci au fost completate de verificări ale microbuzelor școlare sau acțiuni în trenurile de călători.

O activitate importantă a fost realizată în această dimineață de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, care au acționat împreună cu polițiștii Serviciului Criminalistic, ai Biroului Siguranță Școlară și al jandarmilor, în patru trenuri de călători.

Activitățile au avut ca scop prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a furturilor și a consumului de substanțe interzise, dar și informarea elevilor cu privire la pericolele generate de nerespectarea normelor de siguranță din zona căilor ferate.

În cadrul activităților desfășurate, aproximativ 80 de persoane – majoritatea tineri – au fost legitimați, iar ghiozdanele sau bagajele acestora au fost mirosite de către Nyx și Gam.

Întrebați despre posibile nereguli care ar putea fi găsite prin bagaje, elevii au răspuns că nu au temele făcute.

Întrucât siguranța este cel mai frumos bagaj pe care îl putem lua cu noi, polițiștii au realizat acest demers într-un cadru empatic și deschis, cu scopul de a impune o atenție sporită pentru prevenirea incidentelor și pentru construirea unui mediu de călătorie sigur.