Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață. Anunțul a fost făcut public de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, a transmis Ion-Andrei Gherasim într-un mesaj public, potrivit Agrepres.

Ultima urmașă directă a familiei Coposu

Steluța Coposu s-a născut pe 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, și a urmat studii liceale și universitare la București, unde a absolvit Institutul Politehnic în 1956. A avut o carieră profesională de peste 30 de ani la Institutul de Studii și Proiectări Energetice.

După moartea fratelui său în 1995, Steluța Coposu s-a implicat activ în păstrarea și promovarea memoriei acestuia.

În 1996 a fost una dintre fondatoarele Fundației Corneliu Coposu, al cărei președinte a devenit mai târziu. A rămas până în ultimele zile un reper moral și un simbol de demnitate.

În 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, Steluța a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României, pentru devotamentul față de cauza civică și memoria fratelui său.

„Generozitatea a moştenit-o de la mama, toleranţa şi dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata şi de la Doina”, spunea Flavia Coposu despre sora sa.