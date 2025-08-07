Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, MARȚI, 12 AUGUST 2025, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia va fi adusă spre închinare și cinstire, binecuvântare și alinare, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Municipiul Baia Mare.

Cu acest binecuvântat prilej, MARȚI, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 12:00, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu urmată de Slujba Paraclisului Maicii Domnului în holul instituției medicale, de către un sobor de preoți sub protia Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Această inițiativă din Postul Adormirii Maicii Domnului face parte din Proiectul Eparhial „Taina Sfântului Maslu – Taina Vindecării”, inițiată de Sectorul social-filantropic și misionar al eparhiei, în contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Proiectul are ca scop săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în toate spitalele din județele Maramureș și Satu Mare, oferind astfel pacienților o mângâiere duhovnicească și o întărire în credință în momentele de încercare.

Biserica își reafirmă misiunea de a fi aproape de cei bolnavi și suferinzi, însoțindu-i nu doar prin rugăciune, sfaturi și fapte de milostenie, ci, mai ales, prin prezența și grija slujitorilor săi, aducând astfel lumină, nădejde și compasiune în viața celor care au nevoie de ajutor.

Nu în ultimul rând, „terenul” de pastorație al preoților – așa cum afirma în repetate rânduri Preasfințitul Părinte Episcop Iustin –, trebuie să fie suferință umană, arătând faptul că suferința nu este sfârșitul, ci o treaptă spre înțelegerea dragostei și a iubirii lui Dumnezeu!