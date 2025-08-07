La data de 7 august a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș pun în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, pe raza orașului Borșa.

Mandatele de percheziție domiciliară au fost emise de Judecătoria Vișeu de Sus, iar activitățile sunt desfășurate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În cadrul activităților polițiștii urmăresc depistarea și ridicarea unor mijloace de probă, de natură a proba activitatea infracțională.

Activitatea este realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmilor și polițiștilor de frontieră.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.