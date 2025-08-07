Aseară, în jurul orei 23:45, poliţiştii au fost solicitaţi să intervină pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs în Poienile de sub Munte.

Un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, s-ar fi angajat în depăşirea unui alt autoturism, al cărui conducător auto ar fi virat uşor stânga. Între cele două autoturisme s-ar fi produs o coliziune iar ca urmare a impactului, autoturismul condus de tânărul de 20 de ani a fost proiectat într-un stâlp.

În urma accidentului, o pasageră a suferit leziuni corporale şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În cazul ambilor conducători auto, de 20 respectiv 21 de ani, testarea cu aparatul etilotest a indicat că nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.