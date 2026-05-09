Emoție, recunoștință și începutul unui nou capitol pentru Gabriela Ardușătan și Marius Remes, care au anunțat că, în data de 8 mai 2026, și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă.

Într-un mesaj publicat după ceremonie, Gabriela Ardușătan a descris momentul drept începutul oficial al drumului lor împreună, subliniind emoția și semnificația profundă a zilei:

„Am rostit «DA»-ul care marchează începutul oficial al drumului nostru împreună. Am trăit o zi plină de emoție, recunoștință și liniște sufletească, o zi discretă, dar cu o însemnătate profundă pentru noi și pentru povestea pe care o clădim împreună.”

Potrivit mesajului transmis de aceasta, cununia civilă reprezintă primul pas al unirii lor, urmând ca peste doar câteva zile cei doi să primească și binecuvântarea Sfintei Cununii.

„Cununia Civilă a fost primul pas al acestei frumoase așezări a vieții noastre unul lângă celălalt, iar peste doar câteva zile ne pregătim să primim, cu inimile deschise, binecuvântarea Sfintei Cununii”, a transmis Gabriela Ardușătan.

Cei doi au ținut să mulțumească primarului pentru cuvintele și emoția oferite în cadrul ceremoniei, dar și nașilor și familiilor care le-au fost aproape într-un moment atât de important.

Mesajul s-a încheiat într-o notă profund spirituală, Gabriela Ardușătan și Marius Remes exprimându-și dorința ca Dumnezeu să le călăuzească pașii și să le păstreze iubirea și unitatea sufletească de-a lungul vieții.