Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a avut parte de un moment cu totul special joi seara, când a purtat flacăra olimpică pe străzile orașului Milano, cu o zi înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina.

Evenimentul a avut loc în capitala Lombardiei, pe un traseu simbolic, flacăra olimpică trecând prin fața bazilicii Sant’Ambrogio. Câteva sute de persoane au asistat la acest moment, încărcat de emoție și semnificație.

Clubul Inter Milano a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, însoțită de un filmuleț:

„O emoție de nedescris. Cristian Chivu și orașul Milano strălucind în lumina flăcării olimpice”, au transmis oficialii clubului.

Înaintea lui Chivu, torța olimpică a fost purtată de Javier Zanetti, vicepreședintele clubului și una dintre marile legende ale lui Inter.

Pentru Cristian Chivu, momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât a fost trăit alături de familie. Soția sa, Adelina, și fiicele lor, Natalia și Anastasia, i-au fost alături, l-au îmbrățișat și l-au felicitat, exprimându-și mândria pentru această onoare deosebită din viața fostului mare internațional român.

Participarea lui Cristian Chivu la ștafeta flăcării olimpice confirmă respectul și aprecierea de care se bucură în Italia, atât ca fost jucător emblematic al lui Inter, cât și ca actual tehnician al clubului milanez.