La data de 9 mai 1963 se stingea, în închisoarea de la Gherla, episcopul greco-catolic Alexandru Rusu, una dintre marile personalități spirituale ale Bisericii Române Unite cu Roma și unul dintre martirii credinței persecutați de regimul comunist.

Născut la 22 noiembrie 1884, în localitatea Șăulia de Câmpie, Alexandru Rusu provenea dintr-o familie numeroasă de preot greco-catolic. A urmat studii la Bistrița, Târgu Mureș și Blaj, iar apoi a studiat teologia la Budapesta, unde a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1910.

În același an a fost hirotonit preot, devenind ulterior profesor de Teologie Dogmatică la Blaj. În 1930 a fost numit episcop al noii dieceze greco-catolice a Maramureșului, iar instalarea sa a avut loc în Catedrala Adormirea Maicii Domnului.

După instaurarea regimului comunist, destinul episcopului Alexandru Rusu avea să fie marcat de persecuție și detenție. Deși fusese ales mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma în anul 1946, guvernul comunist nu i-a recunoscut alegerea din cauza apropierii sale de Iuliu Maniu și a apartenenței la PNȚ.

În anul 1948, odată cu interzicerea Bisericii Greco-Catolice, Alexandru Rusu a fost arestat și supus unui lung șir de transferuri, anchete și detenții. A trecut prin Închisoarea Sighet, domicilii obligatorii și mănăstiri transformate în locuri de detenție, iar în 1957 a fost condamnat de Tribunalul Militar din Cluj la 25 de ani de muncă silnică pentru „instigație și înaltă trădare”.

Ultimii ani ai vieții i-a petrecut în Penitenciarul Gherla, unde s-a îmbolnăvit grav. În ziua de 9 mai 1963, înainte de a muri, și-a binecuvântat colegii de celulă și a rostit cuvinte care au rămas în memoria supraviețuitorilor:

„Frații mei, acum mă duc la Dumnezeu să-mi primesc răsplata pentru viața primită de la El, pentru Biserică și pentru români.”

Părintele Emil Riti, martor al momentului morții sale, avea să mărturisească:

„A suferit ca un sfânt şi a murit senin ca un martir.”

Episcopul Alexandru Rusu a fost înmormântat fără ceremonie religioasă în cimitirul deținuților politici din Gherla, într-un loc care ulterior a fost nivelat din ordinul Securității.

În anul 2019, Papa Francisc l-a beatificat, recunoscând oficial martiriul său și al celorlalți episcopi greco-catolici persecutați de regimul comunist. În Biserica Catolică, fericitul Alexandru Rusu este comemorat în fiecare an la data de 2 iunie.