Colectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a primit cu profund regret vestea trecerii la cele veșnice a fostului coleg, Mm. pr. (r) Soponar Dorel.

După o carieră desfășurată cu devotament în slujba comunității, acesta s-a pensionat în urmă cu nouă ani din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare. De-a lungul anilor de activitate, a demonstrat profesionalism, responsabilitate și spirit de sacrificiu, valori care îl vor păstra mereu în amintirea colegilor săi.

Chiar dacă timpul a trecut de la momentul pensionării, Mm. pr. (r) Soponar Dorel rămâne parte a marii familii a salvatorilor maramureșeni, fiind respectat și apreciat pentru întreaga sa activitate.

În aceste momente de grea încercare, colectivul ISU Maramureș este alături de familia îndurerată și transmite sincere condoleanțe, gânduri de susținere și compasiune.

Drum lin și odihnă veșnică! 🫡