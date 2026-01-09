În urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Ocna Șugatag, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, un tânăr de 23, din Sighetu Marmației, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, distrugere, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, a fost reținut pentru 24 de ore.

Vă reamintim că la data de 4 ianuarie a.c., în cadrul cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat tânărul, după ce au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute ar fi sustras un autoturism și ar fi distrus poarta de acces a unui imobil din localitatea Ocna Șugatag.

Verificările polițiștilor au relevat că cel în cauză ar fi condus autoturismul sustras fără a deține permis de conducere.

Ulterior, rezultatul buletinului de analiză toxicologică a confirmat prezența în organismul tânărului a unei substanțe psihoactive.

Având în vedere întregul material probator existent în cauză, la data de 8 ianuarie a.c., față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, tânărul urmează să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.