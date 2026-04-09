Un proiect legislativ important pentru elevi și profesori este blocat de peste șase luni în Parlament, fără explicații oficiale, în ciuda faptului că a fost deja adoptat în comisia de specialitate. Potrivit unei analize publicate de Edupedu, documentul este ținut „la sertar”, în lipsa raportului necesar pentru a ajunge la votul final.

23 de amânări consecutive

Proiectul de lege PL-x 464/2023, care vizează reintroducerea burselor de excelență pentru olimpici și modificarea modului de plată a profesorilor, a fost inclus de nu mai puțin de 23 de ori pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. De fiecare dată, însă, a fost amânat „sub rezerva depunerii raportului”.

Deși Comisia pentru muncă a dezbătut și adoptat proiectul încă din 22 septembrie 2025, raportul final nu a fost transmis nici până în prezent către plen, blocând astfel orice posibilitate de dezbatere și vot.

Control politic și blocaj instituțional

Conform datelor oficiale, Comisia pentru muncă este condusă de deputatul Adrian Solomon, membru al Partidul Social Democrat, formațiune care deține și o influență majoră în structura de conducere a comisiei. Mai mult, amendamentele care modifică substanțial proiectul au fost inițiate tot de parlamentari PSD, printre care și Alexandru-Mihai Ghigiu. În aceste condiții, situația ridică semne de întrebare privind responsabilitatea politică pentru blocaj.

Ce prevede proiectul

Amendamentele adoptate în comisie includ:

reintroducerea burselor de excelență olimpică (între 25% și 100% din salariul minim pentru performanțe internaționale și 700 lei/lună pentru cele naționale);

posibilitatea suplimentării burselor din fonduri locale;

revenirea la formula de calcul a plății cu ora pentru profesori, anterioară modificărilor aduse de guvernul condus de Ilie Bolojan .

Măsurile ar afecta direct zeci de mii de cadre didactice și elevi performanți din România.

Deși proiectul nu a fost respins și nici retras, acesta nu poate avansa în lipsa raportului comisiei. Practic, documentul există, a fost votat la nivel de comisie, dar nu este trimis mai departe în circuitul parlamentar. În tot acest timp, plenul Camerei Deputaților continuă să includă proiectul pe ordinea de zi, fără ca situația să se schimbe, ceea ce, potrivit sursei citate, transformă procedura într-un exercițiu formal, fără finalitate reală.

Impact asupra elevilor și profesorilor

Pentru beneficiarii direcți, elevi olimpici și profesori, această întârziere înseamnă incertitudine și amânarea unor drepturi importante.

În lipsa unei decizii clare, proiectul rămâne blocat între proceduri și interese politice, fără un termen concret pentru deblocare.