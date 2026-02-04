Pe parcursul lunii februarie, specialiștii din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, desfășoară o serie de acțiuni dedicate prevenirii apariției și răspândirii unei afecțiuni cu impact major asupra sănătății publice: cancerul.

Campania, organizată sub deviza „Fiecare experiență contează”, se adresează în special comunităților vulnerabile, unde accesul la informații medicale și la servicii de prevenție este adesea limitat. Astfel, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se deplasează în teren pentru a oferi informații relevante despre campaniile de depistare a acestei afecțiuni și pentru a promova importanța controalelor medicale regulate, recunoașterea simptomelor timpurii și adoptarea unui stil de viață sănătos.





Implicarea activă a personalului din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară demonstrează faptul că prevenția începe cu educația. Activitățile desfășurate în această perioadă au ca scop informarea populației, precum și oferirea de speranță și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie.