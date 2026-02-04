La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 22.40, în timp ce desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier pe bulevardul Independenței din municipiul Baia Mare, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, surprins în timp ce rula cu viteza de 94 km/h.

Un tânăr de 26 de ani a fost identificat la volanul autoturismului oprit, iar verificările efectuate în bazele de date au relevat faptul că acesta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

În cauză a fost înregistrat dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.