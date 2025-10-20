Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Ciocotiș se vor desfășura după următorul program:

Sâmbătă 25 octombrie

Ora 14.00 : Sfânta Biserică

Ora 15.00 : Cimitirul din Pusta (slujba parastasului se va săvârși pe pridvorul Capelei)

Duminică, 26 octombrie, ora 15.00 : Cimitirul din Poderei

Bunul Dumnezeu să ii odihnească pe toți cei adormiți