Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Ciocotiș se vor desfășura după următorul program:
Sâmbătă 25 octombrie
Ora 14.00 : Sfânta Biserică
Ora 15.00 : Cimitirul din Pusta (slujba parastasului se va săvârși pe pridvorul Capelei)
Duminică, 26 octombrie, ora 15.00 : Cimitirul din Poderei
Bunul Dumnezeu să ii odihnească pe toți cei adormiți
