Credincioșii sunt invitați vineri, 13 martie, să participe la inițiativa spirituală „24 de ore pentru Domnul”, un moment special de rugăciune și adorație euharistică organizat în mai multe biserici din cadrul diecezei.

Timp de 24 de ore, credincioșii se vor ruga în patru biserici principale ale diecezei. La Biserica Sfânta Treime din Baia Mare, programul va începe vineri, la ora 17:00, cu Calea Crucii, rugăciune care va fi condusă de membrii consiliului parohial.

Evenimentul spiritual va continua pe parcursul nopții și al zilei de sâmbătă, urmând să se încheie cu Sfânta Liturghie celebrată sâmbătă, la ora 18:00.

Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să se alăture acestui moment de rugăciune și reflecție.

Această iniţiativă, cunoscută astăzi sub numele de „24 de ore pentru Domnul”, a devenit un eveniment anual în viaţa Bisericii, un moment de har profund în care mii de oameni, adesea îndepărtaţi de credinţă, găsesc curajul de a se întoarce la Dumnezeu. „24 de ore pentru Domnul” reprezintă mult mai mult decât un simplu eveniment liturgic; ele sunt un timp binevenit pentru a redescoperi frumuseţea Spovezii, puterea adoraţiei şi bucuria iertării.