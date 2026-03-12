Credincioșii din Satu Nou de Sus sunt invitați să participe la proiectul catehetic „Familia – locul binecuvântat unde se naște iubirea”, organizat de Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Activitățile se vor desfășura în perioada 14 martie – 2 mai și sunt dedicate copiilor, tinerilor și familiilor din comunitate.

Potrivit organizatorilor, proiectul va include cateheze, dialoguri deschise, momente de rugăciune și activități interactive, menite să îi apropie pe participanți unii de alții și de Dumnezeu, punând în centrul atenției rolul familiei în formarea credinței și a valorilor creștine.

Întâlnirile vor avea loc în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00, la biserica parohială, iar prima întâlnire este programată pentru sâmbătă, 14 martie, la aceeași oră.

Inițiativa este coordonată de David Cătălin Ciprian, care îi invită pe copii, tineri și părinți să ia parte la aceste întâlniri, subliniind că credința crește atunci când este trăită împreună, iar Biserica devine cu adevărat o familie atunci când credincioșii se întâlnesc, se ascultă și se roagă unii pentru alții.