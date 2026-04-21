La 21 aprilie 1991, în localitatea Bădăcin a fost sfințit bustul lui Iuliu Maniu, amplasat lângă casa sa din Dealul Țarinei.

Lucrarea a fost realizată de sculptorul Ioan Mihele. Evenimentul s-a desfășurat în prezența lui Corneliu Coposu și Ioan Rațiu, alături de Ion Diaconescu și de prefectul Sălajului, Victor Hălmăgean. Slujba de sfințire a fost celebrată de PS Vasile Hossu, episcopul greco-catolic al Oradiei, părintele Florian Chișbora, vicar general al eparhiei, părintele Gheorghe Țurcaș, protopopul Șimleului, pr. prof. dr. Ioan Bota din Cluj, precum și Simion Man, fostul paroh greco-catolic al Bădăcinului.

La eveniment au fost prezenți, de asemenea, numeroși preoți, lideri de seamă ai PNȚCD și sute de oameni veniți să-i aducă un omagiu lui Iuliu Maniu.