Primăria Municipiului Baia Mare anunță că, începând de luni, 12 ianuarie 2026, băimărenii își vor putea achita impozitele pentru anul în curs atât fizic, cât și online. Plățile fizice vor putea fi efectuate în următoarele locații, după programul specificat:

Primăria Municipiului Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 37: Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00, Joi: 08:15-12:30, 13:00-16:00, Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00;

Direcția Taxe și Impozite, str. Vasile Lucaciu nr. 2: Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00, Joi: 08:15-12:30, 13:00-18:00, Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00;

Direcția Taxe și Impozite, bd. Independenței nr. 2C: Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00, Joi: 08:15-12:30, 13:00-16:00, Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00

Centrul Civic Gării, str. Gării nr. 6: Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00, Joi; 08:15-12:30, 13:00-16:00, Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Pentru cei care vor dori să evite cozile, plata online va fi disponibilă și pe site-ul oficial al Primăriei Baia Mare, www.baiamare.ro, secțiunea Plătește – Impozite și taxe.

Achiziționarea abonamentelor de parcare

Abonamentele de parcare pot fi achiziționate fizic începând de astăzi, 5 ianuarie 2026, din următoarele locații:

Serviciul Public Ambient Urban, Aleea Serelor nr. 2: Luni-Joi: 07:00-15:30, Vineri: 07:00-13:00,

Casieria SPAU, din incinta Pieței Bilașcu, nr. 15A: Luni-Joi: 07:00-15:30, Vineri: 07:00-13.00,

Direcția Taxe și Impozite, str. Vasile Lucaciu nr. 2: Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00, Joi: 08:15-12:30, 13:00-18:00, Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00;

Prețul abonamentului de parcare pe un an este 300 de lei și este valabil pe toată raza orașului. Pentru șase luni, prețul abonamentului este de 200 de lei, iar pentru o lună este 100 de lei. Pentru achiziția abonamentului este necesar certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Online, abonamentele pot fi achiziționate tot începând de astăzi, 5 ianuarie 2026, accesând globalpay.ro, și începând cu data de 12 ianuarie 2026 și de pe bit.ly/parcarebaiamare.ro.