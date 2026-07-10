CS Minaur Baia Mare continuă campania de transferuri pentru noul sezon și anunță sosirea a doi jucători care vin să aducă un plus de valoare în compartimentele median și ofensiv: mijlocașul Florin Bălan și atacantul Paul Mercioiu.

În vârstă de 24 de ani, Florin Bălan este un mijlocaș format la academia FC Voluntari, cu experiență în Liga I, Liga a II-a și Liga a III-a. De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru FC Voluntari, Farul Constanța, CS Afumați, Gloria Bistrița, Academica Balș și Agricola Borcea, fiind convocat și la reprezentativele de juniori ale României U18 și U19.

Jucător de profil ofensiv, Florin evoluează în principal ca mijlocaș de bandă stângă, dar poate acoperi și zona centrală a terenului. Se remarcă prin viteză, tehnică, mobilitate și implicare în ambele faze ale jocului, fiind capabil să creeze superioritate în benzi și să contribuie la construcția fazelor de atac.

Alături de el, la Minaur ajunge și Paul Mercioiu, atacant central în vârstă de 22 de ani, care vine după un sezon excelent la Inter Sibiu, unde a fost golgheterul echipei, cu 18 reușite.

Paul și-a început parcursul fotbalistic la UTA Arad, evoluând ulterior pentru Corvinul Hunedoara, CSC Dumbrăvița, ACS Socodor, Lunca Teuz Cermei și Inter Sibiu. Atacantul este apreciat pentru instinctul de gol, mobilitatea din careu și eficiența la finalizare, fiind un jucător care poate pune probleme oricărei defensive prin determinarea și spiritul său ofensiv.

Prin transferurile lui Florin Bălan și Paul Mercioiu, Minaur își consolidează lotul pentru noul sezon, mizând pe experiența, potențialul și calitățile celor doi fotbaliști.