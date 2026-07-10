În weekendul 11–12 iulie, satul Breb găzduiește o nouă ediție a festivalului „Hoinărind printre tradiții”, desfășurată sub genericul „Tradiții răsărite în tinda Bisericii”, un omagiu adus împlinirii a 400 de ani de la ridicarea Bisericii Bătrâne din Breb.

Organizatorii își propun să readucă în atenția publicului valorile și tradițiile care au crescut și s-au păstrat de-a lungul veacurilor sub ocrotirea Bisericii Străbune, într-un eveniment ce îmbină spiritualitatea, cultura și autenticitatea satului maramureșean.

Manifestările vor avea loc în curtea Ansamblului Muzeistic „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Breb, unde participanții sunt invitați să descopere frumusețea tradițiilor locale prin activități interactive, gastronomie, meșteșuguri și momente artistice.

Programul evenimentului

Sâmbătă, 11 iulie

Ora 10:00 – Drumeție ghidată alături de Edit Pop și Cristina Sîncu, reprezentante ale Ecomaramureș;

Ora 12:30 – Direcționarea participanților către punctele de gastronomie locală;

Ora 12:30 – Atelier de gastronomie tradițională;

Ora 16:00 – Ateliere de lucru susținute de meșteri populari și dascăli implicați în păstrarea tradițiilor;

Ora 18:30 – Povești și hori în jurul focului.

Duminică, 12 iulie

Ora 10:00 – Sfânta Liturghie;

Ora 12:00 – Program cultural și artistic în curtea Clejii Bătrâne (vechea casă parohială), cu invitați speciali, povești despre sat și tradiții, momente folclorice și preparate pregătite de socăcițele din zonă.

Festivalul este organizat de Parohia Ortodoxă Breb, în parteneriat cu Club GreenIMPACT „Coconii din Breb” și Primăria Ocna Șugatag, și își propune să ofere participanților o experiență autentică în inima Maramureșului istoric.

Evenimentul reprezintă o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să redescopere tradițiile, credința și spiritul comunității care au modelat identitatea satului Breb de-a lungul a patru secole.