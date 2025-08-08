O acțiune de salvare montană este în desfășurare în acest moment în Munții Maramureșului. Un tânăr de 23 de ani, cetățean ucrainean, s-a rătăcit, fiind deshidratat și fără provizii, și a solicitat ajutor de urgență prin 112.

Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, intervine prompt și se află la baza muntelui, unde face joncțiunea cu un echipaj al Poliției de Frontieră Valea Vișeului, din cadrul ITPF Sighetu Marmației.

Echipele comune vor urca pe munte pentru a-l localiza și extrage pe tânărul aflat în dificultate.