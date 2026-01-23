Data de 𝟐𝟒 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 marchează un moment fundamental al istoriei noastre- 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞. Cu acest prilej, atât în Baia Mare, cât și în Sighetu Marmației vor avea loc activități ceremoniale specifice.

Întrucât este de dorit ca aceste evenimente să se desfășoare în siguranță, într-un climat de respect și solemnitate, jandarmii maramureșeni vor fi alături de participanți pentru asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor și pentru siguranța tuturor.

𝐼̂𝑛 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑎̂𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑡̦𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖, 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡̦𝑖 𝑐𝑢 𝑖̂𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑢𝑙 jandarmilor 𝑠𝑎𝑢 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡̦𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑎̆𝑟𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑐 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆ 112.