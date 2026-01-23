Un primar din Maramureș a înțeles că investiția în educația copiilor din comună este cea mai profitabilă, astfel că a decis să pună la bătaie sala de ședințe din primărie pentru meditații.

„Începând de sâmbătă, 7 februarie 2026, reluăm ședințele de pregătire GRATUITE la disciplina MATEMATICĂ, dedicate elevilor claselor a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru Evaluarea Națională (examenul de capacitate) – un pas esențial pentru admiterea la liceul dorit.”, anunța edilul pe pagina de Facebook.

„Locația rămâne aceeași: Sala de ședințe a Consiliului Local, Str. Unirii nr. 5, localitatea Cicârlău,

începând cu ora 9:00.”, mai adaugă acesta, semn că nu este prima dată când în comună se întâmplă acest lucru.

„Continuăm să investim în educația copiilor noștri, pentru că educația este cheia succesului!

Sunt mândru să pot contribui activ la acest proces și să sprijin performanța școlară a elevilor noștri.”, explică Sorin Lupșe, primarul Comunei Cicârlău, localitatea unde elevii beneficiază de meditații gratuite.