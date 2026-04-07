După succesul uriaș din Cluj, Bistrița și Satu Mare, Zoo Park România ajunge pentru prima dată la Baia Mare, aducând o experiență unică și emoționantă pentru copii și părinți deopotrivă. Zoo Park își deschide porțile sâmbătă, 11 aprilie 2026, chiar la începutul vacanței de Paște, și rămâne în oraș până pe 26 aprilie.

O experiență rară: hrănește un elefant adevărat

Zoo Park este singurul loc din România unde copiii pot hrăni un elefant. O activitate educativă și spectaculoasă, posibilă în lume doar în câteva destinații exotice, precum Thailanda sau Bali.

„Reacțiile copiilor sunt de neprețuit. Mulți dintre ei nu au văzut niciodată un elefant de aproape, iar când reușesc să-l hrănească, emoția este copleșitoare.” — Organizatorii Zoo Park

Peste 20 de animale exotice și o focă jucăușă

Vizitatorii vor putea admira peste 20 de specii de animale exotice:

Elefanți

Zebre

Cămile

Canguri

Bizoni

Aligatori

Țestoase uriașe

Lame și măgăruși

Maimuțe

Ponei

Focă jucăușă — deja preferata celor mici!

Pe lângă zona de animale, copiii se pot bucura de plimbări cu poneii și de tobogane gonflabile gratuite.

Program și prețuri accesibile

Perioada: 11–26 aprilie 2026

Locație: Strada Victoriei, zona verde din apropierea APIA Baia Mare

Program de vizitare:

Luni–Vineri: 14:00 – 20:00

Weekend și sărbători: 10:00 – 20:00

Preț bilete:

Adulți: 60 lei

Copii (2–16 ani): 40 lei

Plimbare cu poneiul: 20 lei

Biletele se pot achiziționa direct la intrare, fără rezervare prealabilă.

Parteneriat Zoo Park x Magic Land by Tony

Zoo Park vine în parteneriat cu Magic Land by Tony — parcul de distracții cu peste 10 zone pline de surprize pentru toate vârstele. Două atracții într-un singur loc: natură sălbatică și distracție garantată, chiar în vacanța de Paște. Cel mai frumos cadou de Paște pentru copii!

O misiune: grija și respectul față de animale

Spre deosebire de grădinile zoologice clasice, Zoo Park nu organizează spectacole și nu exploatează animalele. Toate animalele provin din circuri desființate sau au fost salvate și sunt îngrijite cu dragoste de echipa parcului.

„Animalele noastre nu provin din junglă. Nu știu să vâneze și nu ar putea supraviețui în sălbăticie. Scopul nostru este să le oferim o viață sigură și demnă, cu hrană, îngrijire și afecțiune.” — Reprezentanții Zoo Park