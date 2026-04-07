Până în 30 iunie 2026, în oraș vor avea loc lucrări de modernizare a 30 de stații de transport în comun în cadrul proiectului „Implementarea sistemului ITS, a infrastructurii TIC și modernizarea stațiilor de transport în comun în Municipiul Baia Mare”

Pe durata lucrărilor, circulația pietonală va fi restricționată punctual, în zona trotuarelor, exact în perimetrul stațiilor vizate. Zonele de lucru vor fi semnalizate corespunzător de către constructor, pentru siguranța tuturor.

Intervențiile vizează stații importante din oraș, de pe artere precum:

1. Str. Culturii — stația Vasile Lucaciu (OJT)

2. Str. George Coșbuc — stația Planetariu

3. Str. George Coșbuc — stația Kaufland 1

4. Str. George Coșbuc — stația Spital Județean

5. Bd. Republicii — stația Sălăjanca

6. Bd. Republicii — stația Vlad Țepeș

7. Bd. Republicii — stația Liana

8. Bd. Republicii — stația Mărășești

9. Bd. Regele Ferdinand — stația Epsilon

10. Bd. Regele Ferdinand — stația Center Grănicerilor

11. Str. Vasile Alecsandri — stația Piața Izvoare (Vital)

12. Str. Vasile Alecsandri — stația Plugarilor

13. Str. Vasile Alecsandri — stația Piața Izvoare (giratoriu)

14. Str. Vasile Alecsandri — stația Cătălina

15. Str. Mihai Eminescu — stația Arieșului (Pe partea cu biserica)

16. Str. Luminișului — stația Stadion Phoenix (Pe dreapta spre centru oraș)

17. Str. Minerilor — stația Piața Minerilor

18. Str. Victoriei/Câmpul Tineretului — stația Stadion

19. Str. Victoriei — stația Energoterm

20. Str. Victor Babeș — stația I.L. Caragiale

21. Str. Victor Babeș — stația Gheorghe Lazăr (Fostul liceu nr. 2)

22. Str. Victor Babeș — stația Spital TBC (Stație nouă)

23. Str. Vasile Lucaciu — stația Spital (B. Infecțioase)

24. Str. Vasile Lucaciu — stația Pompieri

25. Str. Vasile Lucaciu — stația IMMUM 1

26. Str. Vasile Lucaciu — stația IMMUM 2

27. Str. 8 Martie — stația URBIS

28. Str. Barajului — stația Ferneziu (Centru pe dreapta spre centru oraș)

29. Str. Barajului — stația Carierei (Pe dreapta spre centru oraș)

30. Str. Barajului — stația Herja urcare (La biserică)