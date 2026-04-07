La Cluj-Napoca s-a desfășurat Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale, competiție de prestigiu care reunește anual cei mai talentați elevi din întreaga țară.

Printre participanți s-a numărat și Patricia Moldovan, elevă în clasa a XI-a la Colegiul de Arte din Baia Mare, care a reușit o performanță remarcabilă. Tânăra a impresionat juriul prin prestația sa artistică și a obținut Premiul I.

„Sunt olimpică națională! Un premiu mult visat, care astăzi a devenit realitate. Mulțumesc comisiei, părinților mei și celor care mă susțin, în special doamnei profesoare Cristina Ioan!”, a transmis băimăreanca.

Rezultatul confirmă talentul, munca și perseverența elevei, reprezentând o realizare importantă în parcursul său artistic.