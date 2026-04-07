În a doua zi din Săptămâna Mare, în comuna Groșii Țibleșului are loc cea de-a doua ediție a procesiunii religioase „Prin Jertfa Crucii spre Înviere”, desfășurată pe drumul județean către Botiza.

Credincioșii sunt invitați să participe la acest moment de reculegere și trăire spirituală, parcurgând pe jos un traseu de aproximativ 14 kilometri.

Drumul simbolic include opriri la cele 14 troițe care alcătuiesc „Drumul Crucii”, fiecare marcând un moment important din patimile Mântuitorului.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al comunei Groșii Țibleșului, în colaborare cu Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae” din localitate. Această procesiune nu este doar un drum fizic, ci și unul al sufletului, o ocazie de a ne apropia unii de alții și de credință, într-o atmosferă de pace și speranță.