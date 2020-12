Sărbătorile publice au fost anulate în acest an, de Ziua Națională. Nu se mai organizează petreceri, nu se mai gătește fasole la cazan, nu mai au loc defilări. Chiar și paradă de la Arcul de Triumf din București a fost redusă la o ceremonie la care vor participa doar câțiva oficiali ai statului.

Parada de 1 Decembrie a fost întotdeauna momentul când zeci de militari și angajați de la Ministerul de Interne și Penitenciare au defilat pe sub Arcul de Triumf. An de an trotuarele se umpleau de oameni. Totul se transforma într-o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului și toți se simțeau români de Ziua Națională. De data aceasta, atât oamenii, cât și cei care defilau privesc de acasă, însă locul va fi pustiu.

Laura Epuraș, plutonier la Cavaleria Jandarmeriei Capitalei: „Ea este Rita, în această perioadă ar fi trebuit să participăm la repetițiile pentru paradă de 1 Decembrie. Este pentru prima dată când se odihnește în această perioadă și cred că îi prinde bine”.

Laura și Rita au defilat împreună anul trecut în fruntea Plutonului de Cavalerie.

Laura Epuraș: „E ca un moment de glorie care încununează munca din tot anul, este o zi în care nu mai simți oboseală după zile întregi de antrenament momentul acela când am ridicat sabia și am salutat și știi că te vede o țară întreagă este unic în viață. Nu cred că emoția aia o să o mai trăiesc în altă zi.

În sufletul nostru ne pare rău era un moment pe care îl așteptam toți”.

Ecaterina Diaconu face parte din Garda de Onoare din București. Spune că momentul trecerii pe sub monument este plin de emoţie.

Ecaterina Diaconu: „Este foarte important să participi la 1 Decembrie, pentru că vine că o încununare a unui an de activitate. Este un sentiment deosebit”.

Anul acesta militarii spun că ajută patria stând acasă de Ziua Națională.

Costinel Naidinoiu, căpitan la Poliția Militară: „Nu este un sentiment de bucurie, ci mai degrabă de datorie față de societatea din care facem parte, față de familiile lor și față de toți oamenii din țară”.

Rozsa Sándor, de la Brigada 2 Vânători de Munte: „Sufletește voi trece pe sub Arcul de Triumf și anul acesta”.

Pumnea Marian, fruntaș la Brigada 2 Vânători de Munte: „Mă întristează faptul că anul acesta nu vom participa la parada de 1 Decembrie, dar sper să trecem cu bine și vom fi alături de români cu sufletul”.

Militarii, jandarmii, pompierii și polițiștii privesc de acasă evenimentele restrânse organizate de 1 Decembrie. Toți susțin că românii ar trebui să își mute atenția anul acesta către medicii care luptă pe frontul pandemiei.

Laura Epuraș, plutonier la Cavaleria Jandarmeriei Capitalei: „Le mulțumim din suflet medicilor în această perioada pentru efortul depus, și îi asigurăm că facem tot ce putem ca acest efort să nu fie în zadar”.

Ceremonia oficială organizată de Ministerul Apărării Naționale de 1 Decembrie, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, nu va fi un eveniment deschis publicului. La ceremonia care va începe la ora 11.00 vor participa aproximativ 150 de militari.

„Pe timpul ceremoniei se va ține un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc și a victimelor virusului SARS-CoV-2, vor fi trase 21 de salve de tun, iar președintele Klaus Iohannis va depune o coroană de flori și va susține o alocuțiune”, a anunțat MApN.

Ceremonia va putea fi urmărită și online, accesând pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.