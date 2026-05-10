La data de 9 mai a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre faptul că pe DJ 184B se efectuează un transport de material lemnos, fără documente care să ateste proveniența acestuia.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că bărbatul din Șomcuta Mare conducea un tractor făra a fi înmatriculat sau înregistrat.

De asemenea, pentru catitatea de 0,8 metri cubi de lemn, de esență carpen, acesta nu a putut prezenta documente specifice de transport.

În baza celor constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, potrivit prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și constatarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Șomcuta Mare.

Totodată, în cauză a fost întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, iar sub supravegherea procurorului de caz, cercetările sunt continuate în vederea dispunerii măsurilor legale.