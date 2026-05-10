La data de 9 mai a.c., Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată să intervină pe bulevardul Unirii din municipiu întrucât, într-un supermarket, a avut loc un furt.

La fața locului polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani, din Baia Mare, iar primele verificări efectuate au relevat faptul că acesta ar fi trecut pe lângă casele de marcat fără a achita contravaloarea a mai multor sticle de băuturi alcoolice, luate de pe rafturi.

Bunurile au fost recuperate în totalitate și restituite persoanei vătămate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.