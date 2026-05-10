Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

Guvernul – prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) – a publicat vineri o analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT) din țară.

Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare: decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității.

Ce este indicele de sărăcie și ce măsoară

Indicele de sărăcie generală, calculat la nivelul fiecărei comune, orașe sau municipiu, reflectă proporția locuitorilor care trăiesc în condiții de sărăcie multidimensională. Nu este vorba doar despre lipsa banilor, ci despre un cumul de dezavantaje: venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice.

Datele folosite pentru construirea acestui indicator provin din mai multe surse oficiale: Ministerul Muncii, Institutul Național de Statistică (INS), Ministerul de Finanțe și Ministerul Dezvoltării.

Cu alte cuvinte, este una dintre cele mai complete radiografii ale sărăciei realizate vreodată la nivel local în România.

Unde lovește cel mai tare sărăcia: Moldova, Muntenia, Oltenia

Distribuția geografică a sărăciei confirmă ceea ce era deja cunoscut, faptul că există o fractură masivă între diferite părți ale țării, dar mai ales între sat și oraș.

Potrivit raportului, „cele mai ridicate valori ale indicelui de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale.”

Practic, în aceste zone, oamenii se confruntă simultan cu drumuri proaste care îi izolează, cu școli și spitale greu accesibile, cu locuri de muncă puține și slab plătite.

Fiecare dintre acești factori îl amplifică pe celălalt, creând o spirală a sărăciei din care este extrem de greu de ieșit fără intervenție externă.

Iată și câteva exemple de localități, unde indicele de sărăcie este foarte ridicat:

– Valea Moldovei, jud. Suceava: 98%

– Socond, jud. Satu Mare: 94%

– Voinești, jud. Vaslui: 92%

– Dragu, jud. Sălaj: 92%

– Săuca, jud. Satu Mare: 91%

– Horgești, jud. Bacău: 87%

– Galbenu, jud. Brăila: 87%

– Mihăileni, jud. Sibiu: 86%

– Slobozia Bradului, jud. Vrancea: 86%

– Vișani, jud. Brăila: 85%