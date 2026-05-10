Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sighetu Marmației efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au deschis după ce au identificat, la volanul unui autoturism o persoană, în cazul căreia, testarea efectuată a indicat prezența unei substanțe psihoactive în organism.

La data de 2 mai a.c., în jurul orei 00.10, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și control al traficului, polițiștii au pornit în urmărirea unui autoturism al cărui conducător nu a respectat semnificația indicatorului Oprire, amplasat la o intersecție de drumuri din Sighetu Marmației.

În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul autovehiculului oprit se afla un tânăr de 27 de ani, iar pentru că au observat indicii specifice ale consumului de substanțe interzise, acesta a fost testat cu aparatul din dotare.

Rezultatul a indicat prezența unei substanțe psihoactive în organism, astfel că, față de indiciile relevate, a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice.

De asemenea, din verificările efectuate s-a stabilit că tânărul se afla în perioada de suspendare a dreptului de conduce.

Analiza de specialitate efectuată ulterior a confirmat rezultatul testării, respectiv prezența unei substanțe psihoactive în organism.

Față de cele constatate, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în care cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.