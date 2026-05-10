La data de 9 mai a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au oprit pentru control un autoturism, care circula dinspre localitatea Borcut spre Inău.

Polițiștii au efectuat verificări privind identitatea persoanei de la volan, stabilind că este vorba despre un bărbat de 52 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost efectuată testarea cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.