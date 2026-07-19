Pasionații de filatelie și colecționare sunt invitați să participe la întâlnirile organizate în cadrul Cercului de Filatelie de la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, unde schimburile de timbre, abțibilduri și cartonașe de colecție aduc împreună oameni de toate vârstele.

Activitatea se desfășoară în fiecare vineri, între orele 17:00 și 19:00, în Sala de Cenaclu a bibliotecii, sub coordonarea inginerului Leonard Alexandru Pop. Participarea este gratuită, iar întâlnirile oferă atât colecționarilor cu experiență, cât și celor aflați la început de drum ocazia de a face schimburi, de a împărtăși cunoștințe și de a descoperi poveștile din spatele fiecărui timbru.

Pe lângă schimburile filatelice, participanții pot realiza studii tematice și pot beneficia de îndrumarea colecționarilor experimentați, biblioteca promovând astfel colaborarea între generații și pasiunea pentru un hobby cu valoare educativă și culturală.