În acest weekend, 20–21 septembrie,se celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului, o inițiativă culturală de prestigiu, lansată de Consiliul Europei și Uniunea Europeană, care are loc anual în luna septembrie. Acest eveniment oferă cetățenilor din întreaga Europă prilejul de a descoperi și aprecia bogăția patrimoniului cultural al fiecărei țări.

Tema ediției din acest an: „Patrimoniu arhitectural: Ferestre către trecut, uși către viitor”.

Cu această ocazie, Muzeul Satului din Baia Mare se alătură sărbătorii europene și îi invită pe vizitatori – de toate vârstele – să privească porțile, casele, șurile și anexele gospodărești nu doar ca simple construcții, ci ca mărturii ale vieții de odinioară și, în același timp, repere pentru viitor.

Vor fi tururi ghidate dedicate arhitecturii tradiționale și meșteșugurilor, prin care veți descoperi povestea caselor de lemn, semnificația simbolurilor sculptate pe porți și modul în care, altădată, utilul se împletea firesc cu frumosul.

De asemenea, o incursiune fascinantă prin rituri și simboluri care au însoțit omul de-a lungul vieții, de la naștere până la trecerea în eternitate.

Expoziția de pictură semnată de artista vizuală Edita Oșan va fi găzduită în Șura Buteasa, expoziție care este o invitație profundă în universul lumii arhaice, unde mâna umană devine simbolul central al muncii, al cunoașterii și al echilibrului existențial.

Obiectele tradiționale expuse, martore ale obiceiurilor, sărbătorilor și vieții cotidiene din satul maramureșean, vă vor purta într-o călătorie în timp, în care grija pentru casă și familie era strâns legată de artă și dăruire.

Program de vizitare: orele 10:00–18:00 (ultima intrare la 17:30).