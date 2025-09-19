De astăzi, se alătură echipei masculine de handbal a CS Minaur interul dreapta Cosmin Alexandru Stanciu, după ce Alexandru Măgurean a renunțat la activitatea sportivă. Conducerea clubului a perfectat transferul lui Stanciu, jucător care a evoluat ultima oară la Dinamo București.

Cosmin s-a născut în 25 iulie 2006, la Caracal și are 1.88m. A fost desemnat cel mai bun inter dreapta la turneul final al Youth Champions League (tureul de la București) – a marcat de 19 ori în cele două meciuri disputate (8 cu Orlen Wisla Plock și 11 cu HC Eurofarm Pelister). Medaliat cu bronz la juniori I (2023-2025), locul 3 la tineret (2024-2025) și argint la juniori I (sezonul trecut).

Tânărul sportiv transferat de Minaur a evoluat în două meciuri și pentru echipa mare a celor de la Dinamo, cu care a câștigat titlul național sezonul trecut, reușind să înscrie 9 goluri. A debutat pentru echipa de seniori pe 14 mai, în acest an, reușind 4 goluri în deplasarea de la Potaissa Turda, iar mai apoi a jucat al doilea său meci în Liga Zimbrilor chiar cu Minaur, marcând de 5 ori.