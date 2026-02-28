Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului. Iranul își închide întregul spațiu aerian, iar Ayatollahul Ali Khamenei a plecat din capitala Teheran.

Americanii participă la atacurile împotriva Iranului

Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA.

Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară.

Iranul își închide întregul spațiu aerian.

Liderii opoziției își exprimă sprijinul pentru atacurile asupra Iranului, efectuate într-o operațiune comună a Israelului și Statelor Unite.

„Vreau să ne reamintesc tuturor: poporul Israelului este puternic. Armata și Forțele Aeriene sunt puternice. Cea mai puternică putere din lume este de partea noastră”, scrie liderul opoziției, Yair Lapid.

„În momente ca acestea, suntem uniți – și câștigăm împreună”, scrie el, în limba engleză. „Nu există coaliție și nici opoziție, ci doar un singur popor și o singură IDF, pe care noi toți le susținem.”

Președintele Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, face referire la festivalul Purim, care va începe luni seara.

„L-am învins pe Haman, îl vom învinge și pe Khamenei”, scrie el, referindu-se la personajul negativ din povestea Purim, care se petrece în Persia, și la liderul suprem al Iranului.