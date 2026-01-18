Luca 17 (11-19): „Iisus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe, şi-au ridicat glasul şi au zis: „Iisuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.

Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Vindecarea celor zece leproși nu este doar o istorie a unei minuni, ci o radiografie tăcută a inimii omului. Textul evanghelic pune în față o situație-limită: o boală incurabilă și contagioasă, zece oameni izolați de societate și intervenția Mântuitorului care schimbă totul. Mai important însă decât vindecarea în sine este felul în care oamenii reacționează la darul primit și care ne oferă și nouă cheia de raportare la ceilalți și la Dumnezeu.

Zece strigă. Zece speră. Zece sunt vindecați. Și doar unul se întoarce. Hristos nu întreabă unde sunt cei nouă din mânie, ci dintr-o durere blândă, aproape pedagogică: „Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă, unde sunt?”

Aceasta este marea întrebare a Duminicii. Nu despre minune, ci despre recunoștință. Nu despre putere, ci despre relație. Nu despre vindecarea trupului, ci despre mântuirea sufletului.

Leprosul care se întoarce este străin, samaritean, marginal. El nu aduce nimic spectaculos: doar cade la picioarele lui Iisus și mulțumește. Dar tocmai acest gest îl face diferit de ceilalți. Ceilalți au primit darul. El a recunoscut Daruitorul. Și atunci Hristos rostește cuvinte decisive, care schimbă registrul: „Scoală-te și mergi; credința ta te-a mântuit.”

Nu „te-a vindecat”. Ci te-a mântuit. Vindecarea poate fi comună. Recunoștința este personală. Mântuirea este relație vie.

Această Evanghelie ne așază, fără menajamente, în oglindă. De câte ori nu suntem printre cei nouă? Când cerem, strigăm, implorăm și când primim… mergem mai departe, grăbiți, preocupați, convinși că ni se cuvenea.

Leproșii au plecat spre preoți, cum li se spusese. Dar unul a înțeles că înainte de drum, trebuie să te întorci. Întoarcerea este cheia. Fără ea, credința rămâne incompletă.

Duminica aceasta nu ne cere fapte mari. Ne cere să ne oprim. Să ne întoarcem. Să spunem „mulțumesc” nu formal, ci cu toată ființa. Pentru sănătate, pentru răbdare, pentru zilele grele, pentru cele senine, pentru tot ce nu vedem imediat ca dar.

Și apoi da, mergem mai departe. Dar nu oricum. Ci cu inimă vindecată, cu memorie vie și cu pași care știu de unde au primit lumina.

(Foto: „Vindecarea celor zece leproşi” de James Tissot, 1886-1894, Brooklyn Museum)