În perioada 13 – 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi au acţionat pentru prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, din bagaje și de bagaje de la călători, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranță publică în domeniul transporturilor feroviare de călători.

În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 584 de stații de cale ferată și 561 de trenuri de călători, fiind legitimate 3.562 de persoane.

De asemenea, au fost constatate două infracțiuni de natură judiciară și una de altă natură și identificate 34 de persoane care apelau la mila publicului și 2 minori lipsiți de supraveghere.

Au fost aplicate 357 de sancțiuni contravenționale, dintre care: 156 la Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, una la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 83 la H.G. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române și 117 la alte acte normative, valoarea totală a acestora fiind de 103.180 de lei.

La data de 13 ianuarie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Galați au depistat într-un tren, cu ruta Galați – București, 3 persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, cetățeni străini, care ar fi figurat în baza de date a Sistemului Informatic Național de Semnalări, fără drept de ședere pe teritoriul României.

În urma verificărilor efectuate cu ajutorul Serviciului pentru Imigrări Galați, a reieșit că persoanele depistate nu au drept de ședere pe teritoriul României și au fost predate polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Buzău, în vederea transportării și predării acestora către Biroul pentru Imigrări Buzău.