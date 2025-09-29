La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au intervenit pe strada Dura, din municipiu, după ce au fost sesizați că un client ar provoca o stare conflictuală la o unitate hotelieră.

La fața locului s-a deplasat echipajul de ordine și siguranță publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecțiune psihică, a fost solicitată prezența unui echipaj al ambulanței pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenționare.

Echipajul de poliție a însoțit ambulanța pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu. Pe raza municipiului Sighetu Marmației, în momentul în care șoferul ambulanței i-ar fi solicitat pacientului să stingă țigara pe care acesta și-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înțepător. Ca urmare a leziunilor suferite, șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma examinării medico – legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, cercetările fiind continuate pentru documentarea activității infracționale și dispunerea măsurilor legale.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenție al polițiștilor, prin Compartimentul Control Intern, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale.