La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au intervenit pe strada Dura, din municipiu, după ce au fost sesizați că un client ar provoca o stare conflictuală la o unitate hotelieră.
La fața locului s-a deplasat echipajul de ordine și siguranță publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecțiune psihică, a fost solicitată prezența unui echipaj al ambulanței pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenționare.
Echipajul de poliție a însoțit ambulanța pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu. Pe raza municipiului Sighetu Marmației, în momentul în care șoferul ambulanței i-ar fi solicitat pacientului să stingă țigara pe care acesta și-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înțepător. Ca urmare a leziunilor suferite, șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
În urma examinării medico – legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, cercetările fiind continuate pentru documentarea activității infracționale și dispunerea măsurilor legale.
La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenție al polițiștilor, prin Compartimentul Control Intern, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale.
Lasă un răspuns