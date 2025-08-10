Vara își face de cap pe litoralul românesc. Peste 100.000 de oameni s-au refugiat în aceste zile la malul mării, în căutarea unui strop de răcoare și, de ce nu, a unei porții zdravene de distracție. Majoritatea sunt „navetiști ai vacanței”, cei care își înghesuie relaxarea în doar două zile de weekend, convinși că și un scurt răgaz, dacă e la malul mării, merită efortul.

Și au motive: marea s-a liniștit după câteva zile cu valuri nărăvașe, iar acum e caldă, blândă și primitoare – 25 de grade Celsius, suficient cât să te facă să uiți de toate notificările de pe telefon. Pe plaje, lumea se înghesuie sub umbrele, iar în apă, turiștii nu par grăbiți să iasă, de parcă orașele lor ar putea aștepta.

Pentru cei cu gând de evadare spontană, încă mai sunt locuri libere. Prețurile variază: de la 338 de lei pe noapte în Mamaia pentru un hotel de 3 stele, până la 284 de lei în Eforie, tot la 3 stele. Nu e ieftin, dar e prețul pe care îl plătești pentru a te trezi cu briza mării pe față.

În Mamaia Nord, un DJ italian a reușit să transforme plaja într-un ring de dans, cu hituri care au ținut turiștii în mișcare ore bune. E dovada că litoralul românesc știe să îmbine tradiția cu spectacolul, nisipul cu ritmul, iar apusul cu luminile de club.

Întrebarea e cât de sustenabil e acest „turism de weekend” care, deși aduce viață stațiunilor, nu oferă mereu timpul necesar pentru a descoperi marea dincolo de șezlong și cocktail. Poate că, într-o zi, vom redescoperi concediul lung, tihnit, în care valurile nu se numără în ore, ci în zile și nopți petrecute în armonie cu ritmul lor.

Până atunci, litoralul ne așteaptă, gata să ne vândă două zile de iluzie tropicală, la preț de vacanță întreagă.