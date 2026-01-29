În urmă cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe DN 18, în localitatea Mara, în care au fost implicate un microbuz și un excavator.

Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate patru persoane, dintre care trei se aflau în microbuz.

La fața locului au fost alocate trei resurse medicale aparținând SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean, precum și o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului, spun reprezentanții ISU Maramureș.