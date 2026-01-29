Elevii clasei a VII-a B de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la Concursul Național Interdisciplinar „Formidabilii”, desfășurat în luna decembrie.

Prin muncă susținută, ambiție și pasiune pentru învățare, elevii au reușit să obțină punctaje foarte bune la discipline precum geografie, matematică, limba română, chimie, istorie, fizică și biologie, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și implicare.

Un cuvânt special de apreciere se îndreaptă către profesorul de geografie Cardoș Laura-Ioana, care a organizat concursul la nivelul unității de învățământ și a coordonat elevii participanți, reușind să îi inspire și să îi motiveze să își valorifice potențialul.