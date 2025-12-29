Pe parcursul zilei, dar și în cursul serii de duminică, pe arii extinse, au căzut precipitații predominant sub formă de ninsoare.

Vântul a suflat cu intensificări temporare cu viteze la rafală de până la 61 km/h la Târgu. Lăpuș, iar în zona montană de până la 76 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

Stratul de zăpadă măsoară până la 13 cm în Baia Borșa și în zona înaltă de munte la peste 1700 de metri altitudine, 7 cm la Moisei, 4 cm la Bistra și Luhei, 3 cm la stația meteo Iezer, la Săcel și Firiza, 2 cm la Cavnic. Gheața este prezentă la malurile râurilor Cavnic, Mara și Ruscova. Curg sloiuri de gheață pe râul Suciu.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -12 grade Celsius, în Pasul Prislop -8 grade Celsius, în Pasul Gutâi -6 grade Celsius, la Borșa, Moisei și Cavnic -5 grade Celsius, Băiuț, Ocna Șugatag, Vișeu de Sus, Baia Sprie -4 grade Celsius, Târgu Lăpuș -3 grade Celsius, Baia Mare și Sighetu Marmației -1 grad Celsius.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 14 utilaje și au răspândit 104 tone de material antiderapant pe DN18 (Pasul Gutâi, Pasul Prislop, Dealul Hera), DN17C, (Moisei și Dealul Ștefăniței), DN18B (Dealul Pietriș) și DN19 (Dealul Huta-Certeze).

Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu 28 de utilaje și s-au împrăștiat 239 tone de material antiderapant.

Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă. Sunt tronsoane de drum pe care se semnalează parțial polei. Se semnalează ceață în zonele joase, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop, iar vizbilitatea în trafic este redusă.

CJSU recomandă conducătorilor auto să conducă preventiv pe drumurile cu partea carosabilă umedă și cu polei, dar și cu vizbilitate redusă de ceață, să își adapteze viteza în funcție de condițiile de trafic și cele meteorologice, să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculele aflate pe drum, să utilizeze frâna de motor și să evite depășirile inutile.

De asemenea, reamintim despre obligativitatea echiipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, atunci când deplasarea se efectuează pe suprafețe carosabile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei. Informați-vă înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice și cele de pe traseul pe care îl aveți de parcurs. Vremea va fi astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei.

Cerul va fi variabil și va ninge slab, izolat ziua la munte și pe arii extinse în cursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în prima parte a zilei, cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h, iar la munte de 75…85 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade iar cele minime -7 și -4 grade.