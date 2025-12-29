Un pacient de 60 de ani, cu multiple probleme medicale, aflat într-o zonă greu accesibilă a localităţii Ulmoasa, a fost transportat cu ajutorul salvamontiştilor până la ambulanţă.

Salvamontiştii din echipa de prim răspuns au acţionat că resursă de sprijin a echipajului TIM – SMURD pentru extragerea şi evacuarea unui pacient de 60 ani cu multiple probleme medicale.

Acesta a fost stabilizat la domiciliu de medicul de pe TIM, iar ulterior transportat de salvatorii montani cu targă UT 2000 plus pe o distanţă de 400 metri până la autospeciala SMURD.