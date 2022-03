Ştiinţa Explorări Baia Mare a întâlnit în deplasare miercuri, 23 martie, CSU Știința București, meci câştigat cu 0-3 de băimăreni.

CSU Știința București – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-22, -22, -20) – etapa a II-a (grupa 5-8)

CSU Știința București: Manda 1p, Didorciuc 3p (un blocaj), Breban 7p (un as), Kowalewski 4p, Năstase 10p (un blocaj, 4 ași), R. Olteanu 10p, Kosinski (libero). Au mai jucat: Druță 10p (3 ași), Șugubețu, T. Aciobăniței. Antrenori: George Carpen.

Explorări: Taboada 3p (un blocaj, un as), Silvășan-Pașca 9p (3 blocaje), Klochko 5p (un as), Tarța 18p (un blocaj), Aldea 10p (un blocaj, 2 ași), S. Dragomir, Crișan (libero). A mai jucat: Cheaga 2p (un blocaj). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: George Grădinaru (Galați) și Mihai Coman (București). Observator FRV: Traian Marinescu (București).

În celălalt meci jucat azi în turneul pentru locurile 5-8, Olimpia Titanii București a învins pe SCM Zalău cu 3-0 (17, 18, 25).

Clasament: 5. Olimpia Titanii București 45p, 6. SCM Zalău 37p, 7. Știința Explorări Baia Mare 33p, 8. CSU Știința București 24p.

Ştiinţa Explorări joacă vineri, de la ora 14.30, tot în capitală, cu Olimpia Titanii București.