Știința Explorări a făcut cel mai bun meci din acest sezon și a obținut o victorie spectaculoasă în fața Universității Cluj. Oaspeții au ținut pasul cu echipa noastră doar în primele două seturi ale partidei, care au fost foarte echilibrate. Apoi, Știința Explorări s-a impus fără probleme, deoarece a luptat pentru fiecare minge și a făcut puține greșeli. Toți voleibaliștii băimăreni au jucat bine, cu un plus pentru Veniamin Aldea și Marius Cheagă, în timp ce de la oaspeți s-a remarcat Ciprian Vițelaru.

Explorări: Țuțea 9p (2 blocaje), Aldea 17p (un as, 6 blocaje), S. Dragomir 12p (un as, un blocaj), Silvășan-Pașca 12p (un as, 6 blocaje), Răileanu 4p (2 ași), Cheagă 23p (un as, 2 blocaje), Crișan (libero). Au mai jucat: M. Talpă și Săvoiu. Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț.

Universitatea: F. Constantin 4p (un as), Iov 9p (4 blocaje), A. Pop 3p, Negrean 14p (un as), Vițelaru 18p (un blocaj), Ciortea 14p (un as, 4 blocaje), Kosinski (popovici). Au mai jucat: Hășmășan și Moisa. Antrenor: Romeo Lotei.

Au arbitrat: Paul Szabo-Alexi (Oradea) și Cristian Cristea (București). Observator FRV: Ioan Bârsan (Iași).

În urma celor două victorii cu CSU Știința București (3-0) și Universitatea Cluj (3-1), înregistrate la turneul desfășurat în sala „Lascăr Pană”, Explorări a urcat pe locul 8 în clasamentul Diviziei A1.

stiintaexplorari.ro