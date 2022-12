Steaua București – Știința Explorări Baia Mare (23-25, 25-15, 25-20, 21-25, 15-12)

Steaua: Iftime 13p (un blocaj, un as), Matei 12p (3 blocaje), Sobala 10p (4 blocaje, un as), Pokersnik 11p (5 blocaje), Kostic, Wilson 13p (2 blocaje, 3 ași), Lakcevic (libero). Au mai jucat: Dumitru 1p, Bontea 10p (un blocaj), Baziliuc 3p (un blocaj), Păun (libero). Antrenori: Bogdan Kotnik și Dan Duroaia.

Explorări: Taboada 6p (2 blocaje), Silvășan-Pașca 8p (un blocaj), S. Dragomir 3p, Tarța 9p (un as), Hepburn 3p (2 blocaje), Cheagă 17p (2 blocaje, un as), Săvoiu (libero). Au mai jucat: Catrina, Aldea 10p (un blocaj, 4 ași), Badea 5p (un blocaj), M. Talpă, Crișan (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Alexandru Bolintiș (București) și Lucian Năstase (Galați).

Chiar dacă am pierdut cu 3-0, acasă, prima manșă din sferturile de finală ale Cupei României disputată în compania echipei Steaua București, nu am mers în excursie la meciul retur. Azi am jucat de la egal la egal cu ocupanta locului secund în campionat, în meciul disputat în capitală, și am pierdut în cinci seturi. (stiintaexplorari.ro)